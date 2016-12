Palestra mobile e tapis roulant ecologico: esplosione di novità a RiminiWellness

3 giugno 2016

Si è aperta con un grande successo di pubblico la kermesse di fitness, benessere e sport che fino al 5 giugno animerà Rimini Fiera e la Riviera e già si è travolti dall'energia e... dalle novità. Tra le mille, a RiminiWellness , l'unico attrezzo non motorizzato che convoglia potenza, velocità, resistenza e agilità in un unico allenamento. Poi la grotta del sale che ricrea il microclima di una miniera vicino a Cracovia, un vero toccasana per le vie respiratorie e per pelle e metabolismo. In fiera anche la nuova frontiera del fitness in streaming live e on demand così come la palestra mobile: in poche ore, un container per esterno diventa una palestra utilizzabile contemporaneamente da 10, 15 o 20 persone.

Sana alimentazione e allenamento vanno di pari passo. Ed ecco debuttare a RiminiWellness i dieci grani antichi di Romagna, raccolti tra Sogliano e Mercato Saraceno e che compongono sfogliatine, grissotti e bocconcini biologici. Per reidratarsi dopo un allenamento c'è invece l'acqua di cocco estratta dalle noci ancora verdi, mentre per chi è alla ricerca di una coccola dolce arriva il gelato fitness con un terzo di grassi in meno e il 20% di proteine in più, gluten free e ogm free.



In forma e attenti al Pianeta: a RiminiWellness c'è il tapis roulant ecologico che scorre grazie alla sola energia umana e una bike per gambe e braccia dotata di un´elica al posto delle classiche ruote. Realtà e fantasia si coniugano in fiera dove viene presentato un percorso digitalizzato, tra colate di lava e ghiacciai da scalare.



E se dopo tutto questo allenarvi vi sentiste forti e invincibili come gli dei, potrete testare il martello in struttura morbida, da scagliare a terra come faceva dio Thor nell'antico Olimpo, un nuovo allenamento funzionale in due diversi pesi da 3 kg o da 8 kg.