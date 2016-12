Immersive Fitness, come allenarsi in un universo parallelo

20 maggio 2016

A RiminiWellness , anche la tecnologia abbraccia l'allenamento: con Immersive Fitness , novità di Les Mills, club e clienti vivranno una vera e propria rivoluzione. Il segreto è il box in cui ci si allena: all'interno è sistemato uno schermo curvo che proietta immagini realistiche a scelta, si va dal lato di un ghiacciaio alla colata di lava, immergendo il partecipante in un altro mondo. Un allenamento efficace ed affascinante, oltre che innovativo .

L'Immersive Fitness proietta i partecipanti in un nuovo universo, a Rimini si può provare il corso The Trip, un’esperienza incredibile nella quale si pedala al ritmo dettato dal trainer in un’atmosfera da brividi. I diversi paesaggi che si alternano mettono corpo e mente a dura prova, dovendo reagire d'istinto ai nuovi scenari e alle prove da affrontare, massimizzando i risultati dell'allenamento e facendosi quasi scordare della fatica.