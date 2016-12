Grande successo di RiminiWellness: 266mila visitatori, boom di stranieri

6 giugno 2016

Chiude con grandi numeri l'11esima edizione di RiminiWellness , la kermesse dedicata a fitness e benessere: 266.048 visitatori alla Fiera di Rimini (con un aumento del 30% degli stranieri, provenienti da circa 80 Paesi), 400 aziende da 50 nazioni, 16 padiglioni al completo, 20 km di costa in movimento, 45 palchi, 4 piscine, un totale di 1.960 tra ore di lezioni e masterclass.

E ancora 196 convegni, seminari e attività di formazione, 64mila like sulla pagina Facebook, con una copertura post nella settimana di 1,3 milioni. L'edizione 2016 è stata fortemente internazionale tra anteprime mondiali, focus sul rapporto tra alimentazione e allenamento, incontri ed eventi.



La manifestazione ha inoltre ospitato le tecniche d'avanguardia per la riabilitazione nella sezione di Riabilitec, offrendo anche 50 corsi con accrediti ECM per fisioterapisti. Numerosissimi gli atleti dei campionati internazionali della sezione Rimini Steel, dedicata alle arti marziali e da combattimento.