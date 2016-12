Boxe, danza e pilates: il mix perfetto per bruciare calorie e scolpire i muscoli

25 maggio 2016

Fondendo i principi della boxe, della danza e del pilates è nato un allenamento total-body ad alta intensità che permette di bruciare calorie, scolpire i muscoli e aumentare la flessibilità. Si chiama Piloxing ed è stato creato da Viveca Jensen, celebre trainer e rinomata esperta di fitness.



Concepito per sviluppare la fiducia nel proprio corpo, scolpirlo e favorire il rilascio delle endorfine, Piloxing permette non solo di divertirsi ma anche di acquisire padronanza delle tecniche di boxe, danza e pilates. Per scoprirne tutti i segreti basta recarsi al padiglione C5 di RiminiWellness da giovedì 2 a domenica 5 giugno.