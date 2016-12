Biowalking, ritrovare il benessere attraverso il movimento ed il cammino

12 maggio 2016

Punto di forza di RiminiWellness è il Biovillaggio by Bioginnastica che per l'edizione 2016 presenta la strada dell'evoluzione nel movimento fisico ed emozionale per creare nuovi percorsi verso lo stato di salute e benessere. La grande novità si chiama Biowalking . Si tratta di lezioni di propriocettività e tecnica per conoscersi attraverso il movimento ed il cammino.

Il Biovillaggio propone lezioni dedicate all'ascolto, allo scarico psicofisico, all'armonia del movimento, per scoprire i blocchi fisici ed emozionali che non ci permettono la libertà, l'energia e la vitalità.



Alla base c'è un nuovo concetto di movimento in cui il centro del tutto è l'essere: essere se stessi, essere persone che vivono, essere in movimento e vitalità, essere al proprio centro della vita, essere individui nella unicità e nell'unione con gli altri.



Inoltre il Medivillaggio nella sua identità terapeutica proporrà i percorsi medico-fisioterapici-omeosinergetici e psicologici per riportare la persona verso un equilibrio e di ben-essere.