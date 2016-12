Street Workout, energia e agilità di 5 atleti ucraini: "Niente è impossibile"

29 maggio 2015

Un mix esplosivo di agilità, forza, muscoli e resistenza: sono gli Enervit Street Workout Team, un gruppo di 5 atleti ucraini che portano in giro per il mondo lo Street Workout, una nuova disciplina che fonde atletica, ginnastica e fitness. Come si può intuire già dal nome, lo Street Workout prende spunto dall'attività fisica svolta prevalentemente nei parchi all'aperto. Si basa principalmente su esercizi come pull-up, chin-up, push-up, salti, crunch e squat.