Scolpire il corpo con il burlesque: sexy allenamento ma senza tacchi

13 maggio 2015

In Clorè Effetto Burlesque i tacchi lasciano il posto alle scarpe da ginnastica, i corsetti fanno spazio all'abbigliamento comodo da palestra. I pesi e gli attrezzi, comunemente presenti nelle sale corsi, sono accantonati per affidare tutta la scena a un bastone, a un borsalino e una sedia, la protagonista principale.



Lo strumento più importante che contraddistingue Clorè Effetto Burlesque è la musica. Ogni brano è scelto con cura perché deve trasmettere prima di tutto allegria contagiosa, poi positività e quel senso di partecipazione che rende l'allenamento davvero esilarante e unico, così da riuscire a rendere piacevoli anche gli esercizi considerati solitamente noiosi e molto impegnativi. E più che in palestra sembrerà di essere a teatro ad ammirare una seducente commedia musicale.



La femminilità non è altro che la dolce ricompensa di allenarsi con consapevolezza. Clorè Effetto Burlesque azzera con una risata differenze di taglia o età per lasciare emergere liberamente le qualità e le peculiarità di ciascuna donna. E permette così di riappropriarsi dell'arte della seduzione, semplicemente muovendosi con garbo, eleganza e un pizzico di irriverenza. Allenarsi con il burlesque riesce a far apprezzare le proprie debolezze, trasformandole in punti di forza.