RiminiWellness, verso un'edizione record: attese 250mila presenze

19 maggio 2015

Le premesse per un' edizione record ci sono tutte: al decimo appuntamento di RiminiWellness , infatti, sono attesi dall'Italia e dall'estero oltre 250mila appassionati di fitness e salute. Tutti convocati per chiudere in bellezza la Wellness Week 2015 che con oltre 300 eventi a fine maggio celebrerà la Romagna come terra del benessere e dei sani stili di vita.

Le prevendite online sono in aumento rispetto al 2014 e saranno moltissimi gli appassionati alla qualità della vita che affolleranno le strutture ricettive, i locali della costa e la spiaggia di Rimini. La straordinaria kermesse dedicata allo sport, in programma a Rimini Fiera da giovedì 28 a domenica 31 maggio, ogni giorno dalla 9.30 alle 19.00, prevede numerosi e spettacolari eventi sulla Riviera, oltre a svelare tutte le novità del mondo del fitness.



E non finisce qui. Lunedì primo giugno, a fiera conclusa, il padiglione dedicato alla Zumba proporrà una ulteriore manifestazione ad invito per un migliaio di partecipanti che potranno così allungare la loro permanenza in Riviera. RiminiWellness e gli eventi collaterali sposano una tendenza in continua crescita, quella del wellness tourism, che nel mondo rappresenta il 14% delle entrate turistiche (439 su 3200 miliardi totali secondo stime 2014 del Global Spa & Wellness Summit).