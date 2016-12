RiminiWellness, tutte le novità tecnologiche per il fitness

25 maggio 2015

Sale l'attesa per la kermesse di fitness, benessere e food in programma a Rimini Fiera dal 28 al 31 maggio , con le maggiori aziende del comparto, come Technogym, JHT e Panatta, che presenteranno assolute novità. A RiminiWellness, dove sono attesi oltre 250mila appasionati, le tre aziende presenteranno le ultime novità per gli allenamenti e tutte le innovazioni nel campo della tecnologia .

Nel dettaglio, Technogym lancia PureStrength: innovativa soluzione in termini di biomeccanica, ergonomia e resistenza, in grado di offrire un allenamento di alto livello. Si tratta di un'intera linea di prodotti per il training della forza.



L'innovazione continua con JHT che presenta la nuova indoor cycle IC7 by Matrix, una bike che offre prestazioni e grandi opportunità per l'attività di gruppo, il "team coaching", il personal training ed anche l'attività di allenamento individuale.



Anche Panatta arriva a Rimini con una novità: un'innovativa consolle a navigabilità touch-screen, un display ricco di programmi di allenamento e che darà accesso a contenuti multimediali.