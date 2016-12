RiminiWellness, 10° edizione da record: boom di visitatori e di contatti sul web

1 giugno 2015

Un fenomeno che è l'espressione dell'energia allo stato puro e raccoglie le novità da tutto il mondo. Una manifestazione vivace che rappresenta un comparto economico - quello del fitness e benessere - che nella sola Italia rappresenta un giro di affari di 10 miliardi di euro. In questi quattro giorni non stop di movimento e benessere, anche il web è letteralmente esploso: 805.224 post pubblicati su Facebook e oltre 62.000 impressions su Twitter.



"La decima edizione di RiminiWellness è stata celebrata con l'energia e l'entusiasmo di tutte le aziende presenti - afferma Lorenzo Cagnoni, presidente di Rimini Fiera -. Pensiamo di aver offerto anche quest'anno la cornice ideale per il business del benessere. Il nostro accogliente quartiere fieristico e l'ospitalità della nostra terra permettono di accogliere un unicum mondiale nel panorama fieristico, teatro per la presentazione di nuovi trend e, allo stesso tempo, evento capace di unire alla forte componente consumer anche importanti incontri business".



"Internazionalità, innovazione e affari. Queste sono le parole d'ordine dell'edizione 2015 e delle prossime - aggiunge Patrizia Cecchi, direttore di Business Unit di Rimini Fiera -. Siamo forti della condivisione e della fiducia dei principali player di settore, supportati da un territorio, che tra Rimini e riviera, è unito e attento a valorizzare l'evento. Il nostro obiettivo è quello di arrivare virtualmente a raggiungere tutti quei 40 milioni di italiani e anche quelli oltre confine che praticano più o meno regolarmente un’attività sportiva. A loro intendiamo trasmettere lo stile di vita 'Wellness Made in Rimini', ormai un affermato marchio di fabbrica".