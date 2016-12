Il wellness secondo Stefano Baldini

28 maggio 2015

Stefano Baldini, medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Atene 2004 nella maratona e attuale direttore tecnico del settore giovanile Fidal, svela i suoi segreti per restare in forma: "Tanta corsa per rimanere sempre al top". "Il mondo del wellness - sottolinea - è un cerchio che s'allarga ogni giorno di più con persone nuove, curiose di conoscere metodi di allenamento, discipline e tecnologia. Qui a RiminiWellness c'è la risposta a questa domanda ed io, libero da impegni agonistici, mi diverto moltissimo. Oltre alla corsa provo novità e condivido la passione per il movimento".