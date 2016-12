Facce da RiminiWellness, tutti a scoprire le ultime novità di fitness e benessere

29 maggio 2015

Dieci anni di successi per RiminiWellness, la manifestazione inaugurata giovedì a Rimini Fiera. Tantissimi appassionati di fitness, benessere e sport fin dalle prime ore del mattino erano in fila ai tornelli per accedere alla decima edizione della kermesse di fitness più grande d'Europa. Tantissime le novità e le anteprime, molte di design e altamente tecnologiche.