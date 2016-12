Dal Funkfit alla Boxe Motion, tutti gli appuntamenti di Palco Italia

22 maggio 2015

Palco Italia è da sempre uno dei palchi più amati e apprezzati dal pubblico di RiminiWellness . Anche nella decima edizione della grande manifestazione "Energy Evolution" di fitness, benessere e sport ospita attività allenanti ma anche altamente divertenti, con lezioni no stop per tutti e quattro i giorni della kermesse (a Rimini Fiera dal 28 al 31 maggio).

Da Olit, per muoversi secondo natura e in armonia con se stessi, a Boxe Motion, la combinazione perfetta tra arti marziali e sport da combattimento: sono tantissimi gli appuntamenti di Palco Italia. Imperdibile anche Thai Fit, nel mondo del fitness terrestre e acquatico la massima tecnica degli sport da ring (muay thai, kick boxing e boxe).



Funkfit è una lezione di fitness coreografico precoreografato che utilizza i movimenti della danza Hip Hop, moderna, house, jazz, mixati con i movimenti tradizionali dell’aerobica. Ma ci sono anche Real Ball Fitness, il programma di fitness-dance che brucia i grassi rimbalzando sulla palla, e Fluiball, per ballare e tonificare il corpo con l'utilizzo di una sfera.



Dulcis in fundo, Palco Italia ospita Clorè Effetto Burlesque, l'originale mix fra burlesque e fitness, e Kravfit, l'allenamento ritmato che prende spunto dal sistema di difesa personale israeliano Krav Maga.