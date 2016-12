Da Fiona May a Marco Belinelli, parata di vip alla kermesse del benessere

1 giugno 2015

Come ogni anno, hanno partecipato alla decima edizione di RiminiWellness moltissimi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Oltre all'attrice e conduttrice televisiva Giorgia Surina , il campione olimpico e mondiale di sci Christof Innerhofer , e la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Atene 2004 Stefano Baldini , hanno visitato i padiglioni, incontrato tanti appassionati, scattato foto, rilasciato interviste numerosi altri volti noti dello sport e dello spettacolo. Cestisti del calibro di Marco Belinelli , il campione italiano Nba Carlton Myers , o stelle del pugilato come Simona Galassi e Roberto Cammarelle .

E poi azurri plurimedagliati di ieri e di oggi delle diverse discipline olimpiche: Massimiliano Blardone, atleta della Nazionale italiana di Sci Alpino ed Ambassador Expo Milano 2015; Valentina Marchei, campionessa italiana 2014 di pattinaggio artistico, l'atleta e attrice Fiona May, il campione mondiale di sci di fondo Silvio Fauner, i più importanti atleti dell'Aeronautica Militare, le nostre ginnaste azzurre "Le farfalle olimpiche" che hanno regalato un'esibizione memorabile al pubblico della manifestazione (Clicca e guarda il video).



Hanno risposto all'appello tutti i guru del fitness dagli anni '80 ad oggi: Madonna Grimes, Jill Cooper, Jhonny G, Laura Cristina, Ivan Robustelli, i fratelli Evangelista, Giorgia Foroni, campionessa di fitness acrobatico, Philip e Jackie Mills, l'étoile Raffaele Paganini e la ballerina Annarosa Petri, Fabio Biasolo, professionista di ultra cycling. Non sono mancate le showgirl attente al proprio benessere come le veline Maddalena Corvaglia e Irene Cioni, e le showgirl Melita Toniolo e Melissa Satta, presente anche l'attrice di Braccialetti Rossi Denise Tantucci. I più famosi Dj di House Music come Giorgio Prezioso e celebri al mixer di m2o si sono alternati alle consolle bordo palchi per animare dal vivo con sessioni di dj live session le energiche master class. Ospiti personaggi radiofonici come Diego e La Pina di Radio di Dee Jay e i cantanti Gemelli Diversi.