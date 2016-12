Allenarsi e fare del bene,arriva l'App per donare pasti ai bimbi poveri

15 maggio 2015

Il progetto è già partito anche ad Expo Milano 2015. Presso lo stand Technogym, operatori ed appassionati possono allenarsi, accumulare Moves, l'unità di misura del movimento, e donare il proprio esercizio fisico per una importante causa sociale. E così si potrà fare anche a Rimini, scaricando l'apposita applicazione: Technogym App integra l'esercizio effettuato in palestra sugli attrezzi con il movimento della vita quotidiana e le attività sportive all'aperto (corsa o bicicletta).



L'applicazione, infatti, indica l'indice di movimento giornaliero, con la lancetta di Movergy che fa da stimolo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Per aiutare a migliorare il proprio stile di vita, ogni giorno Technogym App propone delle Wellness Cards con consigli, programmi e contenuti per l'esercizio, lo sport e la salute. Si tratta, in pratica, di un'agenda del wellness che aiuta a trovare il tempo per il proprio benessere. Le soluzioni proposte includono una galleria di video-esercizi e consigli wellness su movimento, alimentazione ed approccio mentale.