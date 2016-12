A Rimini è di scena il caffè che fa bene

21 maggio 2015

Il caffè , "balsamo" del cuore e dello spirito, si rivela bevanda del benessere : è il messaggio di Rimini Coffee Festival Art Bar che dal 28 al 31 maggio 2015, in concomitanza con il lungo weekend di RiminiWellness , animerà la Riviera, coinvolgendo gli oltre 250mila appassionati di fitness e wellness con numerose iniziative "fuori salone" in zona mare.

Rimini Coffee Festival Art Bar, che permette di scoprire le nuove tendenze del mondo del caffè, avrà un suo cuore espositivo e all'insegna delle degustazioni nella hall centrale di Rimini Fiera (ingresso sud), dove si svolgeranno anche le selezioni per i campionati italiani baristi, mentre nell'area Foodwell di RiminiWellness sono in programma incontri sui benefici garantiti al proprio benessere dal consumo di caffè di qualità.



Assoluta novità 2015 è CoffeeSophia: il primo appuntamento internazionale dedicato alla Filosofia del Caffè. Venerdì 29 maggio, nello scenario del Rockisland sul molo di Rimini, è in programma una giornata di incontri, spettacoli filosofici e degustazioni speciali. CoffeeSophia coniugherà la riflessione filosofica con i fenomeni pop contemporanei che interpretano il caffè come metafora di felicità, con tutte le sfumature del benessere psicofisico della pausa caffè con un approccio inedito che unisce filosofi e artisti tra letteratura, cinema, fiction, musica e mass media.