PyeongChang 2018, Faivre rispedito a casa per "motivi disciplinari"

19 febbraio 2018

Pugno duro del team francese con Mathieu Faivre alle Olimpiadi di PyeongChang. Al termine del gigante lo sciatore transalpino aveva dichiarato di non essere interessato alla prestazione di squadra e così è stato fatto rientrare in patria per motivi disciplinari . Nonostante le scuse si Instagram, salterà il team event di sabato. Una decisione che potrebbe aver influito anche sulla scelta della fidanzata Mikaela Shiffrin di non partecipare alla libera di mercoledì.

Giunto settimo nel gigante, Faivre aveva provato a spiegare meglio le sue parole sui suoi profili social, cercando di scusarsi, ma i dirigenti francesi hanno deciso di non fare sconti all'atleta. "Il risultato complessivo della squadra? Se sapeste cosa me ne faccio, del risultato collettivo. Sono qui per me stesso, per fare la mia gara", aveva dichiarato Mathieu alla fine della gara, mandando su tutte le furie il team, che ha deciso di escluderlo dalla gara a squadre di sabato. Una presa di posizione netta, che in un certo senso potrebbe aver influito anche sulla rinuncia alla libera di Mikaela Shiffrin, fidanzata di Faivre. Già oro nel gigante e quarta nello speciale, la campionessa americana è apparsa molto nervosa dopo le prove e ha deciso di non prendere parte alla libera in programma mercoledì.