PyeongChang: Ledecka mascherata in conferenza stampa

17 febbraio 2018

Il mondo sta imparando a conoscere Ester Ledecka. Un personaggio incredibile, sia sugli sci, sia con lo snowboard e anche in conferenza stampa. La fresca vincitrice a sorpresa del SuperG si è presentata davanti ai giornalisti indossando la maschera da sci. A chi le ha chiesto il motivo, la risposta è stata: "Non pensavo di salire sul podio, non ero preparata e quindi non mi sono truccata...". Geniale! Un giorno da incorniciare per la 22enne ceca.