Porsche Carrera Cup Italia, round 6: Quaresmini si prende gara 2 a Monza e riapre il campionato

3 giugno 2018

LA GARA

Come gara 1, anche gara 2 del terzo round della Carrera Cup Italia a Monza è stata ricca di agonismo e colpi di scena. Convincente la rimonta di Gianmarco Quaresmini, che ha vinto dopo essere scattato dalla quarta posizione sulla griglia andando in testa nelle battute iniziali e poi riuscendo a controllare i rivali. Per il 22enne pilota di Dinamic Motorsport -Centro Porsche Brescia si tratta di un ritorno al successo nel monomarca di Porsche Italia dopo i due centri colti nel 2017. Con Quaresmini hanno conquistato il podio Sergio Campana (2°) e Luca Segù (3°), entrambi al miglior piazzamento personale in Carrera Cup Italia. Entrambi i piloti di Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano hanno guadagnato una posizione nel post-gara rispetto all'ordine di arrivo al traguardo. Giunto secondo e poi penalizzato di 5 secondi per un comportamento irregolare durante il giro di formazione, Tommaso Mosca (Tsunami RT – Centro Porsche Padova) è stato infatti retrocesso in quinta posizione, mentre Ronnie Valori (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Mantova) è a sua volta salito in quarta.



I risultati di gara 2 consentono a Quaresmini di ritornare in piena corsa per il titolo 2018, dove in classifica il campione in carica Alessio Rovera resta in testa ma è ora inseguito da vicino dal compagno di squadra Mosca e da Diego Bertonelli. Il 20enne toscano di Dinamic Motorsport – Centro Porsche Bologna, a Monza vincitore in gara 1 sabato, è stato costretto al ritiro per un inconveniente a uno pneumatico mentre in gara 2 inseguiva da vicino Quaresmini.



Scattato dalla pole position per effetto della griglia invertita dei primi sei di gara 1, nella corsa domenica Bashar Mardini non ha ostacolato i piloti Pro nelle prime fasi per poi terminare gara 2 di nuovo al sesto posto assoluto e di nuovo confermandosi vincitore della Michelin Cup. Rispettivamente settimo e ottavo assoluti, sul podio della categoria riservata ai gentlemen drivers sono saliti i due alfieri Dinamic Motorsport Niccolò Mercatali (Centro Porsche Firenze) e Luca Pastorelli (Centro Porsche Modena), che a lungo hanno duellato tra loro. La top-10 è stata completata dal nono posto in rimonta di Simone Pellegrinelli (Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo), di nuovo capace di segnare punti nonostante un drive through scontato nelle prime fasi a causa di un contatto, e dal decimo di Riccardo Cazzaniga. Il giovane portacolori di Ghinzani Arco Motorsport ha così di nuovo conquistato la vittoria in Silver Cup sulla 991 GT3 Cup gen.I, precedendo sul podio Luca “Giagua” Lorenzini (Shade Motorsport), che con il secondo posto di categoria ha preso il comando in classifica, e Vincenzo Montalbano (Ghinznai Arco Motorsport).



A gara 2 non hanno potuto prendere il via Alessio Rovera (Tsunami RT – Centro Porsche Padova) ed Enrico Fulgenzi (Ghinzani Arco Motorsport – Centro Porsche Latina). Irreparabili in tempo i danni riportati dalle rispettive 911 GT3 Cup dopo la carambola innescata in gara 1 da Simone Iaquinta (Ombra Racing – Centro Porsche Catania), il quale è stato a sua volta escluso dall'evento. Come novità del format della serie, Rovera ha ricevuto il premio Q8 Hi Perform per la pole position ottenuta sabato con il tempo record di 1'49”449 alla media di 190,5 km/h.