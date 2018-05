Porsche Carrera Cup Italia, round 2: Rovera torna a vincere, secondo podio per Mosca

29 aprile 2018

Alessio Rovera torna a fare la voce grossa. Il campione in carica della Porsche Carrera Cup Italia si è aggiudicato gara 2 del primo weekend del 2018 per il campionato monomarca, precedendo al traguardo il poleman Bertonelli e Tommaso Mosca , il vincitore di gara 1. Doppietta in Michelin Cup per Bashar Mardini , scattato dalla prima fila ma presto uscito dalla bagarre. Penalizzato Simone Iaquinta , che aveva chiuso sesto.

Davvero maiuscola la prova del pilota varesino, che dopo il quarto posto di gara 1 torna a mostrare i muscoli alla domenica. Senza mai discussioni il suo successo, costruito già al secondo giro con il sorpasso sul poleman Diego Bertonelli. Da quel momento in poi, Rovera non ha più perso la testa della corsa. Intelligente, invece, la tattica di Bashar Mardini, che partiva dalla prima fila e si è lasciato superare dai più veloci inseguitori centrando il massimo obiettivo personale: la conferma come primo tra i Gentleman Drivers. Dopo la Michelin Cup del sabato, infatti, è arrivato anche il bis domenicale, garantito dal suo 8° posto assoluto. La Silver Cup è andata invece a Gianluca De Lorenzi.



Non sono comunque mancate le battaglie, anche nelle posizioni di vertice. Da rimarcare quella tra Bertonelli ed Enrico Fulgenzi per il secondo posto, cui si è aggiunto nel finale l'ispiratissimo rookie Mosca che, dopo il successo in gara 1, si è preso il secondo podio in due giorni superando nel finale Fulgenzi. Amaro in bocca, invece, per Simone Iaquinta: la sua poderosa rimonta dalle retrovie si era infatti conclusa al sesto posto, ma il calabrese si è visto retrocesso di 25 secondi per un contatto con Daniele Cazzaniga, ritrovandosi quindi 15°.