Porsche Carrera Cup Italia, round 1: a Imola vittoria per l'esordiente Tommaso Mosca

29 aprile 2018

Primo round 2018 già all'insegna di record e di duelli al limite quello della Carrera Cup Italia in corso a Imola. Il palcoscenico di gara 1 sabato spetta a Tommaso Mosca, appena 18enne e autore di una gara perfetta e sempre condotta con sangue freddo nella gestione di due periodi di safety car e poi nei caotici giri finali . Scattato terzo, il rookie bresciano di Tsunami RT – Centro Porsche Padova vince all'esordio assoluto approfittando in primis della battaglia che ha coinvolto Diego Bertonelli ed Enrico Fulgenzi e ha preceduto sul traguardo finale Daniele Cazzaniga (Ghinzani Arco Motorsport - Centri Porsche di Milano), per quella che per Porsche Italia si può definire una doppietta dei giovani dello Scholarship Programme , e lo stesso Fulgenzi, poleman di giornata sulla 911 GT3 Cup di ultima evoluzione di Ghinzani Arco Motorsport - Centro Porsche Latina con tanto di record in 1'42”959 nel sabato d'esordio delle nuove supercar tedesche nel monomarca tricolore.

LA GARA

Tornando alla gara 1 di sabato, allo spegnimento dei semafori Bertonelli (Dinamic Motorsport - Centro Porsche Bologna) ha bruciato Fulgenzi andando in testa al gruppo, ma dopo due periodi di neutralizzazione tutto è successo nelle ultime tornate. La battaglia tra i due è arrivata ai ferri corti e, con Bertonelli autore di un fuoripista alla curva Villeneuve e rientrato più indietro con splitter danneggiato, Mosca ha saputo approfittarne al meglio passando anche Fulgenzi e involandosi verso la vittoria dopo un ulteriore duello con Cazzaniga, emerso anche lui dal caos creatosi nelle prime posizioni con i primi sette della classifica tutti in bagarre dopo la seconda ripartenza dalla safety car. Dietro ai due hanno quindi concluso Iaquinta, che però è stato retrocesso di 25 secondi nel dopogara per un contatto con Simone Pellegrinelli, e Fulgenzi, che a quel punto è stato promosso terzo. Penalty di 25 secondi anche per Giovanni Berton (per un “taglio” alla Variante Alta) ed esclusione dalla classifica invece decisa per Sergio Campana, coinvolto in vari contatti. Per effetto delle decisioni della direzione gara, Alessio Rovera (Tsunami RT – Centro Porsche Padova) è classificato quarto, Bashar Mardini (GDL Racing) quinto e vincitore della Michelin Cup e Diego Bertonelli sesto e dunque in pole position per la gara 2 di domenica per effetto della griglia invertita rispetto ai primi sei classificati in gara 1.



In Michelin Cup, dietro al canadese Mardini, sul podio sono saliti Niccolò Mercatali (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Firenze) e il rientrante Marco Cassarà. Nella nuova Silver Cup, riservata alle vetture modello 991 gen. I, successo invece per Gianluca De Lorenzi, esperto pilota e team manager della stessa GDL Racing.