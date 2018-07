Porsche Carrera Cup Italia, Quaresmini si aggiudica gara 2 al Mugello

15/07/2018

LA GARA

La Carrera Cup Italia ha concluso il quinto round stagionale sul circuito del Mugello con una avvincente gara 2, che sul traguardo ha premiato Gianmarco Quaresmini, capace di risalire da quarto sulla griglia di partenza fino al gradino più alto del podio precedendo Matteo Malucelli (2°) e Simone Iaquinta (3°). Durante la corsa, il 22enne vincitore per Dinamic Motorsport – Centro Porsche Brescia ha passato in successione i compagni di squadra Diego Bertonelli (Centro Porsche Bologna) al via e Malucelli (Centro Porsche Mantova) al secondo giro, per poi superare anche Giovanni Berton (AB Racing – Centri Porsche di Roma) a metà gara con una efficace manovra alla curva Bucine, l'ultima del tracciato toscano. Lo stesso Berton è stato poi superato anche da Malucelli, che partiva in pole e si è ripreso la posizione dopo essere stato bruciato dal pilota veneto in partenza, andando a concludere secondo, e da Iaquinta, che dopo la vittoria in gara 1 stavolta ha conquistato il terzo gradino del podio con la 911 GT3 Cup di Ombra Racing – Centro Porsche Catania.



Con Berton classificato quarto, a pochi minuti dal termine al quinto posto è risalito Luca Segù con la prima vettura di Ghinzani Aco Motorsport – Centri Porsche di Milano. Il 18enne rookie comasco si è confermato in top-5 dopo il secondo posto di gara 1, mentre a pochi minuti dal termine Simone Pellegrinelli (Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo) si è dovuto ritirare per un fuoripista in ghiaia proprio mentre occupava la quinta posizione, costringendo la direzione gara a impiegare la safety car. A quel punto, però, il periodo di “caution” è durato fino alla fine della gara, di fatto congelando le posizioni ottenute fino a quel momento anche per la fermata di Alex De Giacomi (Tsunami RT – Centro Porsche Padova), rimasto con la posteriore sinistra a terra sul rettifilo principale in una zona giudicata pericolosa al fianco della corsia di uscita dai box. Alle spalle dei primi 5 hanno quindi concluso nell'ordine Bertonelli, e i rimontanti Enrico Fulgenzi (GDL Racing – Centro Porsche Latina) e Daniele e Riccardo Cazzaniga, i due giovani fratelli brianzoli in forze al team Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano.



A completare la top-10 assoluta Bashar Mardini, vincitore in Michelin Cup. Con questo successo il pilota canadese di GDL Racing allunga ulteriormente in vetta alla classifica della categoria riservata ai gentlemen drivers. Dopo il successo in gara 1, non è riuscita la doppietta a Marco Cassarà, comunque subito alle spalle di Mardini per Ombra Racing – Centro Porsche Catania, mentre, con De Giacomi fermo, Luca Pastorelli (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Modena) è riuscito a completare il podio.



Nella Silver Cup, categoria che vede protagoniste le 991 GT3 Cup gen.I, Vincenzo Montalbano firma il secondo successo del weekend per Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano dopo quello colto dal compagno di equipaggio Walter Palazzo in gara 1. Alle spalle del pilota siciliano sul podio di categoria sono saliti anche Vittoria “Vicky” Piria, all'esordio nel monomarca di Porsche Italia sulla Guest Car, la vettura dedicata al mondo dei media con livrea celebrativa dei 70 anni di Porsche, e Alessandro Satta.