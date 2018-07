Porsche Carrera Cup Italia, incidente al Mugello: gamba fratturata per Tommaso Mosca

14/07/2018

Mosca ha riportato la frattura della gamba sinistra, che è stata immediatamente stabilizzata, ed è stato poi trasferito in elicottero all'ospedale Careggi di Firenze per precauzione e ulteriori accertamenti. Stefanelli non ha invece riportato particolari conseguenze e rimane sotto osservazione al centro medico. La dinamica dell'incidente fra i due concorrenti è al vaglio degli organizzatori della Carrera Cup Italia, che stanno seguendo l'accaduto e invierà ulteriori aggiornamenti. La sessione di qualifica è stata poi ripresa regolarmente.