Porsche Carrera Cup Italia, a Vallelunga prima vittoria assoluta per Riccardo Cazzaniga

09/09/2018

LA GARA

Per effetto della griglia invertita rispetto ai primi sei di gara 1, nella corsa domenicale il pilota brianzolo di Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano è scattato dalla pole position e dopo aver strenuamente difeso il comando dai ripetuti attacchi di Simone Iaquinta (Ombra Racing – Centro Porsche Catania) ha tagliato il traguardo davanti a tutti, regalando al team il primo successo stagionale e precedendo proprio Iaquinta e, dopo la penalty inflitta a Giovanni Berton (AB Racing – Centri Porsche di Roma) per un contatto con Alberto Cerqui (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Brescia), a Diego Bertonelli. Il terzo posto di quest'ultimo è valso al 20enne toscano di Dinamic Motorsport – Centro Porsche Bologna punti pesanti in vista del gran finale a Imola in una classifica ora molto ravvicinata e al momento comandata dal suo compagno di squadra Gianmarco Quaresmini (Centro Porsche Brescia), vincitore di gara 1 sabato e in gara 2 solo settimo a seguito di un testacoda dovuto a un contatto con Luca Segù, per il quale l'alfiere comasco di Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano è stato penalizzato di 25 secondi.



Oltre a Iaquinta, Riccardo Cazzaniga ha avuto un altro competitivo rivale per la vittoria. Enrico Fulgenzi era infatti riuscito a superarlo al settimo giro con una spettacolare staccata e stava dominando in testa ma a sole quattro tornate dal termine il pilota marchigiano di GDL Racing – Centro Porsche Latina si è ritirato per un dechappamento alla posteriore sinistra. Un colpo di scena risultato poi determinante e che ha promosso nella top-5 finale anche il fratello e compagno di squadra di Riccardo, Daniele Cazzaniga, quarto al traguardo, e Simone Pellegrinelli, quinto in rimonta con la 911 GT3 Cup di Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo



Il sesto posto assoluto ha permesso a Marco Cassarà di bissare il successo casalingo di sabato nella Michelin Cup. Il pilota romano di Ombra Racing – Centro Porsche Catania ha preceduto sul podio della categoria riservata ai gentlemen drivers Bashar Mardini. Il canadese di GDL Racing ha così chiuso i conti per il titolo, laureandosi campione della Michelin Cup per la prima volta. Alex De Giacomi, che ha concluso terzo per Tsunami RT – Centro Porsche Padova, non può più raggiungerlo in classifica anche dovesse aggiudicarsi entrambe le gare dello showdown di Imola. La situazione resta invece incerta nella Silver Cup. Walter Palazzo ha vinto la categoria sulla 991 GT3 Cup gen.I di Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano davanti a Francesco Neri sulla Guest Car riservata da Porsche Italia al mondo dei media e Alessandro Satta, andando così ad affiancare in testa alla classifica il compagno di equipaggio Vincenzo Montalbano.