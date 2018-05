Porsche Carrera Cup Italia 2018: a Le Castellet per il secondo round

11 maggio 2018

Dopo aver esordito con vittoria in gara 1 a Imola a soli 18 anni, il rookie bresciano Tommaso Mosca si ripresenta in Francia da leader della serie con Tsunami RT – Centro Porsche Padova. Il team guida anche la graduatoria delle squadre e come a Imola conferma le presenze del campione in carica e attuale secondo in classifica Alessio Rovera, il pilota varesino vittorioso in gara 2 a Imola e reduce pure dal successo colto venerdì scorso nella corsa inaugurale della Carrera Cup France a Spa, e di Alex De Giacomi. Il già due volte vincitore della Michelin Cup (2014 e 2016) a Imola ha colto un podio nella categoria, ma è costretto a inseguire tutti i maggiori rivali.



Mosca e Rovera sono nel mirino di Enrico Fulgenzi. Il pilota jesino ritrova la 911 GT3 Cup gestita da Ghinzani Arco Motorsport – Centro Porsche Latina con la quale ha ottenuto una pole position da record ma poi solo un podio a Imola e rilancia la sfida da terzo della generale. Il team lombardo schiera poi sulle vetture dei Centri Porsche di Milano i fratelli brianzoli Daniele Cazzaniga (secondo in gara 1 a Imola e poi sfortunato in gara 2) e Riccardo Cazzaniga (che aveva iniziato al meglio in Silver Cup con la pole di categoria ma poi, senza colpe, ha concluso il weekend di Imola con zero punti a causa di un contatto), l'esperto emiliano Sergio Campana, atteso al riscatto, e il rookie Luca Segù. All'esordio, a Imola il 18enne comasco aveva segnato il giro più veloce in gara 1 prima di rimanere incolpevolmente coinvolto in una carambola. I ranghi di Ghinzani Arco Motorsport sono completati in Silver Cup dall'equipaggio Vincenzo Montalbano - Walter Palazzo, con quest'ultimo che a Imola ha colto il primo podio stagionale in classe, e dalla new-entry Enrico Di Leo.



Il programma del fine settimana francese apre venerdì 11 maggio con la disputa di un'ora di prove libere a partire dalle 14.35. Sabato si sfida il cronometro nelle prove di qualificazione che, suddivise in PQ1 e PQ2 per i migliori 10, dalle 10.25 alle 11.10 determineranno la griglia di partenza per gara 1, in programma alle 16.30 (diretta Italia 2). Gara 2 scatta invece domenica sempre alle 16.30 e sempre in diretta su Italia 2. Le gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it .