La Porsche Carrera Cup Italia inaugura il rush finale a Vallelunga

07/09/2018

Sono 21, con alcuni rientri e novità di spicco, i piloti iscritti che al volante di diciannove 911 GT3 Cup e in rappresentanza di sette team si sfidano in un fine settimana che segna l'assenza del capoclassifica Alessio Rovera (Tsunami RT – Centro Porsche Padova). Le due gare da 28 minuti + 1 giro sono in programma sabato alle 16.15 e domenica alle 12.20 e saranno entrambe trasmesse in diretta tv in chiaro su Italia 2 (canale 120 del digitale terrestre).



Assente il campione in carica e attuale capoclassifica, riprende la caccia alla vetta per giocarsi le chance di conquista del titolo assoluto. In quest'ottica sale l'interesse per il rientro di Tommaso Mosca, che ha recuperato dall'infortunio alla gamba subìto in qualifica nel precedente round al Mugello prima della pausa estiva. Per il 18enne rookie bresciano, anche lui portacolori Tsunami RT – Centro Porsche Padova, Vallelunga sarà l'importante scenario per tornare a macinare punti come riuscitogli, tra la vittoria all'esordio assoluto e diversi podi, nelle tappe di Imola, Le Castellet, Monza e Misano, e per rilanciarsi nella rincorsa che lo vede in piena bagarre con i piloti del team Dinamic Motorsport, anche loro giovanissimi e selezionati da Porsche Italia per lo Scholarship Programme.



Con Diego Bertonelli (Centro Porsche Bologna) e Gianmarco Quaresmini (Centro Porsche Brescia) il team emiliano punta sugli attuali secondo e terzo della classifica. Bertonelli, 20enne pilota toscano e come Mosca alla prima stagione nella Carrera Cup Italia, proverà a tornare su quel podio che non conquista da gara 2 a Misano, mentre il 22enne compagno di squadra bresciano è in piena rimonta dopo un inizio di stagione poco fortunato e reduce da un terzo e un primo posto colti al Mugello, oltre che dal tempo più veloce fatto segnare nei test svolti proprio a Vallelunga la settimana scorsa.



Nella tappa romana Dinamic Motorsport potrà contare poi su due novità di rilievo: sulla 911 GT3 Cup del Centro Porsche Mantova ritorna dopo tre mesi Ronnie Valori, che con la squadra aveva disputato il weekend di Monza, fra l'altro piazzandosi due volte nella top-5; esordio nella Carrera Cup Italia sarà invece quello di Alberto Cerqui con la seconda vettura del Centro Porsche Brescia. Il pilota lombardo, da diverse stagioni protagonista nel mondo delle corse GT, è impegnato nella Porsche Mobil 1 Supercup, nella quale è alla prima stagione e domenica scorsa a Monza ha colto il podio della categoria riservata ai rookie.



A Vallelunga respira aria di casa il Centro Porsche Latina, che con Enrico Fulgenzi cercherà un'affermazione di lusso dopo la pole position fatta segnare al Mugello nel weekend che in luglio aveva segnato la prima apparizione stagionale del campione 2013 sotto le insegne del team GDL Racing. Appuntamento casalingo e molto atteso sarà anche per la scuderia AB Racing – Centri Porsche di Roma. La compagine che fa capo agli Autocentri Balduina ed è gestita in pista da SVC The Motorsport Group schiera due 911 GT3 Cup che per la speciale occasione sfoggeranno due livree storiche e celebrative dei 70 anni di Porsche. La numero 7, che ripropone il rosso della Porsche 917K “Salzburg” vincitrice alla 24 Ore di Le Mans nel 1970, sarà guidata da Giovanni Berton, apparso in decisa crescita nel weekend del Mugello; la numero 27, nei colori “Rothmans” della Porsche 956 dominatrice nel Mondiale Endurance dal 1982 all'85, sarà affidata all'esordiente Francesco Massimo De Luca, driver romano alla prima esperienza assoluta in gara con la 911 GT3 Cup e AB Racing dopo i test affrontati in estate per arrivare quanto più preparato possibile all'appuntamento di casa.



Hanno tutte le intenzioni di inserirsi nelle sfide di vertice anche i tre giovani piloti lombardi del team Ghinzani Arco Motorsport, che dà la caccia alla prima vittoria stagionale con le 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Milano affidate a Luca Segù, Daniele Cazzaniga e al fratello minore Riccardo Cazzaniga. Lo schieramento dei “Pro” è completato da Simone Iaquinta per Ombra Racing – Centro Porsche Catania, chiamato a confermare quanto di buono messo in mostra al Mugello, dove ha vinto gara 1 ed è salito sul terzo gradino del podio in gara 2, e da Simone Pellegrinelli per Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo, che invece è alla ricerca di riscatto dopo le ultime e poco fortunate apparizioni.



Per Bashar Mardini Vallelunga rappresenta la ghiotta occasione per allungare le mani sul titolo della Michelin Cup. Il gentleman driver canadese di GDL Racing è stato finora autore di una stagione d'esordio ad alto livello e il prossimo weekend si giocherà i punti decisivi nelle sfide ravvicinate con Alex De Giacomi, che insegue e proverà a prolungare la lotta sulla 911 GT3 Cup di Tsunami RT – Centro Porsche Padova, e Marco Cassarà, autore di due ottime performance con tanto di successo in gara 1 al Mugello per Ombra Racing – Centro Porsche Catania.



Nuovi sviluppi sono attesi infine in Silver Cup. Nella categoria che impiega le 991 GT3 Cup gen.I è assente il capoclassifica di Shade Motorsport Luca Lorenzini insieme al compagno di equipaggio Stefano Stefanelli, che al momento resta fermo dopo lo sfortunato episodio occorsogli in qualifica al Mugello con Tommaso Mosca. A marcare punti pesanti proveranno Vincenzo Montalbano e Walter Palazzo, che condividono la vettura dei Centri Porsche di Milano by Ghinzani Arco Motorsport, team che schiera pure un esemplare per Alessandro Satta e l'esordiente Diego Mercurio. Della partita sarà pure la Guest Car colorata con livrea dedicata ai 70 anni di Porsche e gestita da Dinamic Motorsport e Porsche Italia. Sull'auto riservata al mondo dei media esordisce nel monomarca tricolore Francesco Neri, che, con diverse esperienze e anche positivi risultati in varie serie tricolori negli ultimi anni, a Vallelunga sarà pure inviato per la testata Panorama Auto.