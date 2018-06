La Porsche Carrera Cup Italia al giro di boa 2018 a Misano

14/06/2018

La Porsche Carrera Cup Italia approda al Misano World Circuit per il quarto round stagionale, che da venerdì 15 a domenica 17 giugno segna l'appassionante giro di boa 2018 del monomarca tricolore. Sono tutti aperti i giochi per i titoli in palio, infatti, con classifica assoluta, Michelin Cup e Silver Cup ancora da delineare dopo le emozionanti bagarre vissute nei precedenti appuntamenti a Imola, Le Castellet e Monza. Anche a Misano è previsto un parterre di iscritti che promette spettacolo, capace di presentare stuzzicanti novità tra i 25 piloti che in rappresentanza di 8 team si sfideranno al volante di 22 911 GT3 Cup nelle due gare da 28 minuti + 1 giro in programma sabato alle 16.20 e domenica alle 12.20, entrambe trasmesse in diretta tv in chiaro su Italia 2 (canale 120).

Alla vigilia del quarto round la serie promossa da Porsche Italia ritrova ancora Alessio Rovera al vertice della classifica. Il 22enne varesino, campione in carica per Tsunami RT – Centro Porsche Padova, è però ora tallonato dal compagno di squadra Tommaso Mosca. Il 18enne rookie bresciano ha raccolto punti pesanti nella precedente tappa a Monza e si è avvicinato all'attuale leader insieme a un altro giovane selezionato per lo Scholarship Programme, Diego Bertonelli. Il 20enne rookie toscano di Dinamic Motorsport – Centro Porsche Bologna proprio a Monza in gara 1 ha colto il primo successo personale nel monomarca, dove alla sua prima stagione è in piena lotta per il titolo. I tre, però, dovranno fare i conti anche con il rimontante Gianmarco Quaresmini (Dinamic Motorsport - Centro Porsche Brescia). Il 22enne bresciano ha finalmente trovato continuità in stagione e il doppio podio di Monza, con successo in gara 2, lo ha pienamente rilanciato in campionato.



Misano sarà un round cruciale per la Michelin Cup, dove Bashar Mardini è riuscito a concretizzare un primo allungo nella graduatoria della categoria dedicata ai gentlemen drivers. Il pilota canadese della GDL Racing ha finora messo in mostra un passo importante e ora tocca ai rivali italiani riuscire a contenerne l'ascesa e accorciare la classifica. Possibilità che sono nelle corde del duo Dinamic Motorsport formato da Niccolò Mercatali (Centro Porsche Firenze) e Luca Pastorelli (Centro Porsche Modena), dal campione 2014 e 2016 Alex De Giacomi (Tsunami RT – Centro Porsche Padova) e da Marco Cassarà (Ombra Racing – Centro Porsche Catania), quest'ultimo già tre volte sul podio e ora in cerca del gradino più alto. Attenzione poi a Federico Reggiani (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Brescia), in positiva progressione da alcune gare, e al rientro di Daniele Verrocchio, il driver pescarese che dopo l'esordio assoluto a Imola ritrova l'abitacolo della 911 GT3 Cup targata AB Racing – Centri Porsche di Roma



Con il passaggio di Riccardo Cazzaniga tra i Pro, la Silver Cup rilancia nuovi e confermati protagonisti a caccia del successo. Osservato speciale sarà il nuovo leader della classifica della categoria che impiega le 991 GT3 Cup gen.I, Luca “Giagua” Lorenzini. Così come il compagno di squadra Stefano Stefanelli, con il quale condivide la vettura di Shade Motorsport. Due poi gli equipaggi di Ghinzani Arco Motorsport, Vincenzo Montalbano che ritrova Walter Palazzo (assente a Monza) e la coppia di piloti che all'esordio in questa stagione condividerà la vettura dei Centri Porche di Milano: Gianluigi Piccioli / Alfredo De Matteo. In Silver Cup compete anche la Guest Car colorata con livrea celebrativa dei 70 anni di Porsche gestita da Dinamic Motorsport e Porsche Italia e riservata al mondo dei media. A Misano al volante ci sarà Gian Luca Pellegrini, direttore del mensile Quattroruote.