Olimpiadi, l'orgoglio di Arianna Fontana: "Con il Tricolore non ho paura"

9 febbraio 2018

Arianna Fontana ha aperto, nel ruolo di portabandiera, la delegazione italiana nella tradizionale sfilata alla cerimonia inaugurale dei Giochi Invernali di PyeongChang . La squadra azzurra è stata applauditissima dal pubblico presente allo stadio Olimpico. L'Italia ha sfilato come 59/a delle 91 delegazioni."È un'emozione grandissima, adesso mi rendo conto di quello che di bello sto facendo. Con questa bandiera tra le mani non ho paura di nulla ".

"È stato emozionante, tantissimo. Ho avuto un po' di paura prima di entrare perché c'era un vento assurdo - spiega ancora la portabandiera azzurra - Prima di entrare ho urlato ai ragazzi se erano carichi e mi hanno risposto con un mega urlo. Spero sia di buon auspicio per tutti noi. Abbiamo addosso un'adrenalina incredibile, siamo tutti belli pronti per questa grande avventura. Domani sono in pista per le prime gare e darò il massimo".