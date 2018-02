Vonn single e delusa: "Non ho ancora trovato l'anima gemella"

18 febbraio 2018

L'appello di Lindsey Vonn per San Valentino non è andato a buon fine. La statunitense, dopo aver chiuso davanti la prima prova di discesa a PyeongChang, ha confessato di non aver trovato l'anina gemella: "Ho avuto molte proposte, ma sono rimasta molto delusa dalla mancanza di romanticismo. Nessuno mi ha scritto delle belle poesie". Il 14 febbraio aveva scritto su twitter di cercare il suo Valentino: "Mi sono arrivati molti messaggi, ma senza romanticismo. Nessuno di quelli mi ha ispirato. Credo che ci siano ancora un sacco di pesci nel mare e forse lo troverò presto".