Su Mediaset Premium i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018

8 febbraio 2018

Hanno preso il via a PyeongChang, in Corea del Sud, i Giochi Olimpici Invernali 2018, uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi e attesi al mondo. Grazie alla partnership con il gruppo Discovery, i Giochi saranno visibili per gli abbonati Premium. Basterà sintonizzarsi su Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 372 e 373 del digitale terrestre presenti all’interno del bouquet di Mediaset Premium), per seguire tutte le principali gare in calendario.