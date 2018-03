Sofia Goggia, idee chiare già a 10 anni: "Vincere le olimpiadi di discesa libera"

26 febbraio 2018

Non si può dire che Sofia Goggia, già da piccola, non avesse le idee chiare sui suoi obiettivi futuri. Non aveva ancora dieci anni e l'azzurra, fresca e fantastica vincitrice di una storica medaglia in discesa ai Giochi olimpici di Pyeongchang, sulle scheda dei obiettivi all'inizio della stagione agonistica alla domanda "Il sogno della mia carriera agonistica è", rispondeva: "Vincere le Olimpiadi di discesa libera". La scheda è stata postata su Twitter dalla stessa Goggia.