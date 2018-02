Slalom, abdica la regina Shiffrin

16 febbraio 2018

Nella foto, in fondo a uno slalom venuto male, Mikaela Shiffrin ha le braccia larghe e lo sguardo solo leggermente sconsolato. Ha l'aria di chi pensa che non si può sempre vincere, che ci sono anche le avversarie e che le Olimpiadi sono così, una gara a parte. Ha fatto appena in tempo a fagocitare l'oro del Gigante e questo posticino ai piedi del podio non è riuscita a digerirlo. Niente sorrisi in favore di fotografi. Ha vomitato tutta notte , ha raccontato. E ancora: "Non mi sento granché bene". Tagliato il traguardo si è piegata sulle ginocchia. Fiato corto e stomaco sotto sopra. Non ha cercato scuse, la misera ricerca di un alibi non è adatta alle regine. Vittoria e sconfitta devono avere la stessa faccia.