Sci, Goggia: "La favorita è la Vonn"

20 febbraio 2018

Amiche rivali. Alle 3 di notte ci sarà la "resa dei conti" tra Sofia Goggia e Lindsey Vonn. Le due partono favorite nella discesa olimpica di PyeongChang: tutti prevedono una lotta a due. L'azzurra ha l'ultima chance per conquistare la medaglia: "Penso che la favorita sia Lindsey Vonn. Non si tratta di metterle pressione addosso, è solo che ha così tanta esperienza. Ha vinto 81 gare in Coppa del Mondo, 131 podi, medaglie alle Olimpiadi e ai Mondiali. Lei sa come fare". L'esperienza contro la grande voglia di centrare qualcosa di grande.



Per la Goggia l'avvicinamento non è stato dei migliori: la caduta di Cortina e la delusione del Super G. "Ultimamente non sono stata così bene, ho sofferto un po' al ginocchio dopo la caduta nella seconda gara di Cortina, ma in ogni caso mi permette ancora di sciare. Quando devo fare le scale la mattina non è semplice per me, ma sugli sci va tutto bene. È un movimento diverso - ha rivelato la bergamasca - Quando esco dal cancelletto di partenza il mondo scompare, niente importa più, se hai dolore o meno. Conta solo come scii, e so che posso farlo, anche se non sono in perfette condizioni".



PETTORALI: GOGGIA PARTIRÀ COL 5, VONN CON IL 7

Sofia Goggia ha scelto per prima il pettorale con cui affrontare la discesa olimpica: scenderà con il numero 5, mentre la Vonn, che aveva dichiarato di voler aspettare la Goggia per vedere con che tempo avrebbe chiuso, ha deciso di partire col 7.



L'americana aveva spiegato: "Mi piacerebbe partire alle sue spalle. Mi piace sapere con quale tempo sono scesi i miei concorrenti, come stanno sciando". "Vedrò cosa farà lei, ma probabilmente prima del nove è l'ideale, perché dopo la pausa televisiva c'è molta neve in pista - ha aggiunto la statunitense - Io favorita? È tutto o niente. Non c'è alcun motivo per essere nervosi e pensare alla pressione o alle aspettative. Se sarò nervosa perderò lo stesso". Vonn ha ammesso che gareggerà come "nel supergigante, darò tutto ciò che ho e sarà soddisfatta a prescindere. Anche se tutti pensano che sia andata male, ho sciato bene per il 99% del percorso e ho dato il massimo".