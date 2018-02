Sci di fondo - Olimpiadi Pyeongchang, super Pellegrino: argento nella sprint

Doveva essere la sua gara, e alla fine viene cancellato anche il rammarico per il fatto che questa sprint si sia corsa a tecnica classica. Fosse stata a tecnica libera, forse, saremmo qui a raccontare un'altra storia. Ma non ha senso, adesso, pensare a quello che sarebbe potuto essere. La realtà è bella, bellissima, ricoperta d'argento. Quell'argento che Federico Pellegrino ha conquistato con un finale da urlo, con uno sprint meraviglioso, con un colpo di reni storico e necessario per battere il russo (che correva sotto la bandiera degli atleti olimpici russi) Bolshunov, alla fine battuto per 2 centesimi. Là davanti, imprendibile, Johannes Klaebo aveva già festeggiato, a braccia alzate, un oro strameritato.



Federico viene da Nus, un comune della Valle d'Aosta di tremila abitanti. Ha 27 anni, è il campione del mondo in carica nella sprint (a tecnica libera, appunto) e nel suo palmares c'è anche la coppa del mondo sprint. Ha cominciato a nove anni, complice un papà che andò nel 1994 a Lillehammer per tifare l'Italia ai Giochi olimpici. In Corea è arrivato con Greta Laurent, azzurra del fondo, che gli ha regalato un peluche portafortuna. Evidentemente ha funzionato. Ma in realtà la sua, di fortuna, Pellegrino l'ha costruita col sudore, con braccia e gambe potenti, con grande strategia, fin dalle batterie. Ha avuto il sangue freddo, in semifinale (chiusa al secondo posto) di seguire Klaebo, prendendosi un posto nei primi sei. Poi, nella notte dell'Alpensia Cross-Country Centre, ha gestito una finale da campione. Bolshunov ha provato il forcing iniziale, controllato da Klaebo. Pellegrino è rimasto in attesa, al terzo posto, staccando gli altri. Sulla salita decisiva, l'allungo senza resistenze possibili del giovane fenomeno norvegese. Bolshunov invece si è irrigidito, e Pellegrino lo ha affiancato, provando a scappargli in discesa. Il finale, mozzafiato, sembrava dar ragione al russo, entrato in vantaggio nel rettilineo finale. Ma Pellegrino, oltre che un grande talento, ha un cuore immenso. Ha spinto fino in fondo, al massimo, e si è lanciato in una spaccata che gli ha regalato un argento storico per 2 centesimi.



LA CLASSIFICA FINALE