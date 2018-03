PyeongChang, short track: Italia d'argento nella staffetta femminile

20 febbraio 2018

Staffetta femminile dello short track d'argento. A PyeongChang è arrivata la settima medaglia per l'Italia grazie ad Arianna Fontana, Lucia Peretti, Cecilia Maffei e Martina Valcepina. Azzurre terze nei 3000 metri, ma il bronzo si è trasformato in argento grazie alla squalifica della Cina. Oro alla Corea, mentre il bronzo è andato all'Olanda.

C'era molta attesa e le azzurre non hanno tradito le aspettative. Nella staffetta Fontana, Valcepina, Peretti e Maffei hanno portato a casa una medaglia bellissima con il brivido finale. La solita bagarre e le cadute: il terzo posto finale si è trasformato dopo qualche minuto in argento. La giuria si è presa tutto il tempo necessario per squalificare Cina e Canada facendo gioire tutta l'Italia. Gruppo trascinato da Arianna Fontana che, dopo l'oro nei 500 metri, ha dimostrato la sua classe in ogni frazione.



Il titolo olimpico va alla Corea che ha chiuso la staffetta in 4:07.361, davanti alle azzurre d'argento in 4:15.901. Completa il podio l'Olanda che aveva vinto la finale B. .