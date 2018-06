PyeongChang sci, Innerhofer solo 14° nella combinata

13 febbraio 2018

Con la combinata è finalmente iniziata l'Olimpiade dello sci alpino. Il vento ha comunque condizionato la gara, facendo abbassare la partenza della discesa a quella del Super G. Delusione per gli azzurri che non sono riusciti a brillare nella loro specialità veloce e hanno fatto peggio in slalom. Il migliore è stato Innerhofer che, dopo il quinto tempo in discesa, è arrivato 14°. Fill (sesto a metà gara) e Paris (ottavo) sono usciti nello slalom. Riccardo Tonetti ha chiuso 18esimo a + 3.69.Come da pronostico l'oro è andato a Marcel Hirscher. Il cannibale austriaco ha costruito il suo successo in discesa salvo poi fare il fenomeno tra i pali stretti. A completare il podio i due francesi Pinturault (+0.23) e Muffat-Jandet (+1.02).