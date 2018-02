PyeongChang sci, Innerhofer: "Una neve bastarda"

13 febbraio 2018

Il 14.esimo posto nella combinata olimpica di PyeongChang non può soddisfare Christof Innerhofer. L'azzurro dopo il quinto posto nella discesa è scivolato fuori dalla top ten nello slalom: "Entrare nei primi tre era impossibile. L'ho capito a metà gara. Per un discesista che ama fare slalom su questa pista era impossibile".



La delusione è tanta, ma l'altoatesino ha l'occasione della rivincita: "Nello slalom ho provato a spingere - spiega - ma gli sci ballavano, un tremolio continuo. Non avrei detto che gli slalomisti fossero così avvantaggiati. Speravo di sfruttare meglio questa chance però questa è una neve bastarda. Nella discesa e nel SuperG però è completamente diverso".



Tra i pali stretti prova da dimenticare: "Sono rimasto abbastanza sorpreso per quanto sia stato brutto il mio feeling con la pista, non ero abituato a sciare con queste condizioni e non ho trovato le sensazioni che speravo. Ultimamente ho disputato buone manche di slalom ma oggi mi sembrava di non essere pù all'altezza dei migliori. Non sono demoralizzato dopo questa performance, dovevo sfruttare meglio questa chance, ma ne avrò altre due".