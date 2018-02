PyeongChang, giornata senza medaglie per l'Italia

18 febbraio 2018

Lindsey Vonn ha fatto segnare il miglior tempo nella prima prova della discesa olimpica femminile di Jeongseon. La statunitense ha completato il percorso in 1'41"03 e precede l'austriaca Ramona Siebenhofer di 18 centesimi. Terza posizione per l'altra statunitense Alice McKennis a 53 centesimi. Quinta posizione per Sofia Goggia a 70 centesimi. La bergamasca su questa pista si impose in Coppa del mondo e dopo avere archiviato il supergigante, è focalizzata sulla gara di mercoledì. "La pista è bella e simile a quella dell'anno scorso - racconta - ci sono solo due punti dove cambia un pochino, mi sembra leggermente più lenta, è una neve da spingere a tutta e bisogna stare sul pezzo, sia nella prima traversa dove lo sci sbatte, che nella parte sotto, dove i dossi alleggeriscono tanto. Oggi ho sciato molto tranquilla, facendo le linee giuste ma senza spingere, anche dall'ultima porta al traguardo mi sono rialzata". Il resto della squadra azzurra vede Nadia Fanchini quattordicesima (con salto di porta), Johanna Schnarf diciannovesima, Federica Brignone ventiquattresima, Nicol Delago ventiseiesima (con salto di porta) e Marta Bassino trentottesima (con salto di porta). Queste ultime due hanno affrontato l'allenamento in vista della combinata prevista venerdì. Non ha preso il via Ester Ledecka, fresca vincitrice della medaglia d'oro nel supergigante di sabato. Domani è previsto il secondo allenamento ufficiale sempre alle ore 11 locali, le 3 in Italia.

TONETTI: "GIORNATA DA RICORDARE"

"Sono contento della mia gara, mi sono detto di partire nella seconda manche esattamente come avevo fatto nella prima, non avevo mai vissuto questa situazione nemmmeno in Coppa del mondo, anche sei primi tre classificati erano di un altro pianeta. Spero che la gente a casa si sia divertita e magari emozionata nel vedermi scendere, ci ho messo tutto me stesso per raggiungere questo risultato". Non ha rimpianti Riccardo Tonetti, uscito nella parte finale della seconda manche del gigante maschile olimpico dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella prima. "Andiamo a casa nella gara di oggi senza medaglie, ma a livello personale è stata una giornata di ricordare per sempre - ha aggiunto - me la sono goduta". "Nella prima manche ho sciato proprio male sul muro, nella seconda manche ho rischiato molto di più e pur rischiando di uscire è andata meglio", è invece l'analisi di Manfred Moelgg, tredicesimo. "Sono deluso perché la prestazione non è stata pari alle attese, guardiamo avanti. Poteva andare un po' tutto diversamente in termini di squadra - ha aggiunto - ma Tonetti e De Aliprandini sono stati protagonisti". Si è piazzato subito dietro di lui Florian Eisath. "Era un tracciato che mi piaceva, ma bisognava adattarsi e non ci sono riuscito. Si poteva intuire cosa ci aspettava, ci eravamo allenati apposta per queste condizioni - ha ammesso - non sono riuscito a interpretare purtroppo come dovevo la pista. Oggi questo era il mio livello". È uscito nel corso della prima manche infine Luca De Aliprandini. "Ho preso una bella botta e mi fa abbastanza male, ma per fortuna dovrebbe essere solo una botta. È un peccato per la gara, bisogna provarci in questo tipo di gare. Vengo da un periodo un po' strano in cui ho alternato il mio miglior risultato in Coppa del mondo ad Adelboden e il mio peggior risultato a Garmisch - ha raccontato - Dopo Gramisch ho fatto un reset completo dei materiali e ho lavorato con l'azienda. Mi sentivo bene nella parte alta, mentre in quella centrale non pensavo di aver fatto così bene, quindi ho tirato perche' volevo fare una bella manche e purtroppo è andata così".