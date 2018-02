PyeongChang, gigante: Hirscher cannibale, è oro

18 febbraio 2018

Giornata da dimenticare per gli azzurri. De Aliprandini è uscito nel corso della prima manche, a due porte dalla fine, quando aveva ottimi intertempi. Peccato. Discorso simile per Tonetti che ha illuso l'Italia con il quarto posto a metà gara salvo poi uscire nella seconda. Al traguardo solo Moelgg davanti a Eisath in tredicesima e quattordicesima posizione a tre secondi da Hirscher.



L'austriaco è stato straordinario e ha confermato di essere imbattibile in gigante. Dopo l'oro in combinata, ha messo il secondo sigillo di questa olimpiade. Adesso c'è anche lo slalom dove parte da strafavorito e può conquistare il terzo oro olimpico.