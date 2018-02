PyeongChang 2018, tutti in finale gli azzurri del salto dal trampolino

8 febbraio 2018

Quattro azzurri su quattro qualificati per la finale dal trampolino HS109 maschile di Alpensia , gara d'apertura del programma olimpico di salto a PyeongChang 2018 . Alex Insam ha realizzato il 33° posto con 101,9, grazie al quale ha preceduto Sebastian Colloredo , 36° con 97,9, subito davanti a Davide Bresadola , 37° con 95.8. Accede in finale anche il giovane Federico Cecon , alla sua primissima esperienza a livello così alto ma comunque tra i cinquanta promossi con il 49° posto e 87,9 punti.

In testa alla classifica di giornata si è piazzato il tedesco Andreas Wellinger con 133,5 punti davanti a Kamil Stoch (Pol) con 131,7 e Dawid Kubacki (Pol) con 129,6. La finale è in programma sabato 10 febbraio con inizio alle ore 21.35 locali, le 13.35 in Italia.