Pyeongchang 2018, Russia esclusa anche da Paralimpiadi

29 gennaio 2018

Russia esclusa anche dai Giochi Paralimpici Invernali di Pyeongchang 2018 . Lo ha annunciato il Comitato Internazionale paralimpico nel corso dell'assemblea odierna. L'Ipc ha tuttavia precisato che "in riconoscimento dei progressi compiuti dal Comitato Paralimpico Russo nel miglioramento delle sue attività antidoping, sarà consentito agli atleti idonei di competere sotto bandiera neutrale". La decisione deriva dallo scandalo doping di Sochi 2014.

A dicembre, in seguito allo scandalo doping di Sochi 2104, il Cio ha stabilito che gli atleti russi potranno partecipare alle Olimpiadi di Pyeongchang solo in modo neutrale e su invito di una commissione indipendente che ne avrebbe valutato l'idoneità. Sui circa 500 che hanno presentato domanda, 111 sono stati bocciati. Tra questi anche atleti favoriti nelle loro discipline e campioni ritenuti puliti. Tra i nomi che hanno fatto più clamore, quelli di: Serghei Ustyugov Aleksey Volkov, Ruslan Zakharov, Viktor An, Anton Shipulin e Fedor Klimov.