Pyeongchang 2018: pattinaggio velocità, Lollobrigida solo settima

24 febbraio 2018

"Non mi spiego perché le altre non si siano mosse per recuperare la fuggitiva, magari con il senno di poi potevo aspettare di più. Invece ho deciso di muovermi io e purtroppo questo risultato brucia", ha commentato in lacrime la Lollobrigida. "Negli ultimi giri ho dato tutto quello che avevo - ha aggiunto - ma non sono passata. Dovrò cambiare qualcosa nella preparazione durante l'anno, magari rinunciando a qualche gara per concentrarmi sulla preparazione. Non credo di dover dire che l'attesa è stata troppo lunga. Sono andata in gara tranquillissima sia in semifinale che in finale. Ma poi è uscita una gara che in quattro anni non mi era mai capitata e ho preso quella maledetta decisione di andare io. Quattro anni sono lunghi, ma io una medaglia voglio andare a prenderla".



Nella finale maschile, dodicesima piazza per Andrea Giovanni nella gara vinta dal coreano Lee Seung-Hoon, medaglia d'oro. Argento al belga Bart Swings, bronzo all'olandese Koen Verweij.