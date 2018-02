PyeongChang 2018: Olimpiadi ufficialmente aperte

9 febbraio 2018

KIM YU NA ACCENDE IL TRIPODE: APERTI UFFICIALMENTE I GIOCHI

Si accende il tripode allo stadio di PyeongChang e i XXIII Giochi invernali sono ufficialmente aperti. L'ultimo atto della cerimonia si compie dopo la dichiarazione del presidente del Cio, Thomas Bach, che aveva aperto i Giochi. La fiaccola è stata portata ai piedi dell'immenso braciere da da due giocatrici del team misto delle Coree di hockey. Poi il colpo di scena: ad accendere il tripode è toccato a Kim Yu Na, la leggenda del pattinaggio mondiale: 27 anni, ha già dato l'addio alle gare (1 oro e 1 argento olimpico), ed è l'ambasciatrice per la Corea del Sud per questi Giochi. Dopo un breve spettacolo coi pattini sul ghiaccio, ha acceso il tripode.



TRA GLI ULTIMI TEDOFORI ANCHE L'EX PERUGIA AHN: GIUSTIZIÒ L'ITALIA NEL 2002

L'ex giocatore del Perugia Ahn Jung-hwan, che segno' il 'golden gol' nel match degli ottavi di finale che eliminò l'Italia dal Mondiale 2002, è stato uno degli ultimi tedofori. Successivamente, anche a causa di quella rete, Ahn venne 'cacciato' da Luciano Gaucci



LA SORELLA DI KIM SALUTA LA COREA UNITA

Sfilano le Coree unite nella cerimonia che apre i Giochi di PyeongChang e la sorella di Kim si alza in piedi in tribuna e saluta gli atleti mente passano sotto la tribuna. Scambio di sorrisi ancora con il presidente sudcoreano Moon e sua moglie, che al passaggio degli atleti si sono voltati verso la sorella del dittatore di Pyongyang.



LE COREE ENTRANO UNITE: FINITA LA SFILATA DEGLI ATLETI

Hanno il doppio portabandiera e sfilano sotto la bandiera della penisola coreana. Lo Stadio olimpico in tripudio accoglie la sfilata congiunta di Corea del Sud e Corea del Nord che entrano insieme nell'impianto di PyeongChang in occasione dell'inaugurazione dei Giochi invernali. Due gli atleti che sventolano la bandiera con la Corea unita blu in campo bianco, uno del Nord e uno del Sud.



Historical moment as Korean athletes unite as one as they march into #PyeongChang2018

우리 선수들이 #2018평창 동계올림픽 개회식 선수 입장의 마지막을 장식했습니다. 감격적인 순간입니다!#OlympicTruce #Peace4me #평화올림픽 pic.twitter.com/p1G8tbf4W6 — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 9 febbraio 2018

"E' un'emozione grandissima, adesso mi rendo conto di quello che di bello sto facendo. Con questa bandiera tra le mani non ho paura di nulla". Arianna Fontana non nasconde la gioia dopo aver sfilato a portabandiera dell'Italia alla cerimonia inaugurale dei Giochi di PyeongChangDa diciotto anni non accadeva che una nazione entrasse col doppio portabandiera. Ma si trattava di Corea nelle Olimpiadi estiveArianna Fontana con il tricolore in mano ha introdotto la nazione italiana. Una delegazione numerosa: solo a Torino 2006 eravamo di piùDopo lo scandalo doping sfilano gli atleti russi, ma con la bandiera neutraleBermuda fa la sfilata con i bermuda, nonostante la temperatura rigidaLa Giamaica schiera davanti alla squadra Jazmin Fenlator, pilota di bob che 4 anni fa a Sochi gareggiò con Lolo Jones, non convocata per questa edizione. L'ingresso è fatto ballandoIl fondista può essere il primo atleta a vincere tre medaglie olimpiche nella stessa distanza, i 15 chilometriSono la nazione che ha totalizzato più piazzamenti nelle ultime olimpiadi invernali. Manca solo la medaglia nel biathlon e avranno un titolo per ogni disciplina. Portabandiera Erin Hamlin (bronzo a Sochi) preferita solo alla monetina a Shani Davis, un big della pista lungaBoato tra gli spettatori al risuonare della famosa canzone pop di PsyStretta di mano tra Kim Yo-Jong, la sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, e il presidente sudcoreano Moon Jae-in durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali a Pyeongchang. Lo ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana YonhapI tedeschi sfideranno la Norvegia nella conquista del medagliere. Al momento quest'anno i norvegesi hanno una vittoria in piùDopo la Grecia tocca alle nazioni africane. La Nigeria gareggia nel Bob. Sudafricani alla settimana presenzaSono 92 le nazioni che sfilano, novantuno considerano la Corea unita. Il più alto numero di sempre. Apre la GreciaOtto figure importanti dello sport invernale coreano, campioni olimpici negli anni, sono entrati nell'Olympic Stadium con il Taekgukgi, la bandiera della Corea del Sud, Paese ospitante di PyeongChang 2018.La tribuna autorità è al completo con il premier nipponico Shinzo Abe, il presidente coreano Moon Jae-in e il capo dello sport mondiale Thomas Bach.Il paese ospitante ha celebrato la propria storia con una scenografia tradizionale con canti, balli e un tamburo tipico. Il tutto a simbolare l'armonia, simbolo della bandiera coreana. Alla fine ecco il Taegukgi.In un freddo polare, con l'immagine del ghiaccio al centro dello stadio e i fuochi di artificio in cielo, ha preso il via la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang.Il vice presidente americano Mike Pence diserta la cena olimpica perché preferisce rimanere insieme agli atleti americani. C’è ressa di poliziotti, intanto per l’arrivo allo stadio della delegazione coreana che sfilerà insieme.L'Olympic stadium si sta riempiendo velocemente, con gli appassionati alla ricerca del kit per riscaldarsi. Fuori, invece, un gruppo di sudcoreani con bandiere del Sud e degli Stati Uniti hanno protestato costrignendo la polizia a intervenire. L'accordo olimpico e la tregua tra le due Coree fa ancora discutere.Saranno 92 le nazioni a sfilare all’interno dello Stadio Olimpico. Come da tradizione, l’onore di aprire le fila toccherà alla Grecia. L’Italia, invece, sfilerà per 59ma con la sua portabandiera Arianna Fontana. Sarà presente anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò.Un plaid, un berretto, una mantella, un cuscinetto termico e un 'hot pack set' per scaldare mani e piedi. E anche un tamburello per partecipare alla festa. E' questo il kit distribuito dagli organizzatori agli spettatori presenti alla cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di PyeongChang. Il freddo ma soprattutto il vento gelido che da giorni soffia sulla localita' sudcoreana avvolge l'Olympic Stadium di PyeongChang, completamente scoperto e 'penalizzato' dalla costruzione a forma pentagonale che non ostacola le folate di vento.