PyeongChang 2018, Malagò fiducioso: "Medaglie? Dico doppia cifra"

7 febbraio 2018

Inaugurando Casa Italia nella splendida cornice dello Yongpyong golf club, Giovanni Malagò non nasconde ottimismo per la spedizione azzurra ai Giochi di PyeongChang. "Non avremo fenomeni come Hirscher o Schiffrin, ma dai tempi di Lillehammer non avevamo una squadra così forte - ha detto il presidente del Coni -. Medaglie? Io dico doppia cifra e anche qualcosa di più. Gli ori? Sono legati a fattori imponderabili, ma se vinci dieci medaglie...".