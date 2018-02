Pyeongchang 2018: Ledecka, storico bis d'oro

24 febbraio 2018

Ester Ledecka entra nella storia. Dopo aver vinto il SuperG di sci alpino a sorpresa con il pettorale numero 26, per lei che è una snowboarder, la 22enne ceca ha bissato l'oro anche nella sua disciplina, trionfando nello slalom gigante parallelo con il successo in finale sulla tedesca Selina Joerg. Si tratta della prima volta che un'atleta vince due ori in due sport diversi nella stessa edizione delle Olimpiadi.

Il bronzo è andato all'altra tedesca Ramona Theresia Hofmeister. La Ledecka eguaglia così i norvegesi Johan Groettumsbraten e Thorleif Haug, gli unici atleti a vincere una medaglia d'oro in più discipline nella stessa edizione dei Giochi, entrambi nel fondo e nella combinata nordica, rispettivamente nelle Olimpiadi del 1928 e del 1924. Ledecka è la prima a riuscire in questa impresa gareggiando nello sci e nello snowboard.



Nata nel 1995 a Praga e figlia di una pattinatrice di figura e di un cantante, Ester Ledecka è nipote d'arte: suo nonno Jan Klapac è stato un hockeista e ha vinto la medaglia d'argento a Grenoble 1968 e il bronzo a Innsbruck 1964 con la nazionale cecoslovacca. Nello snowboard la ventiduenne ceca ha vinto in carriera due titoli mondiali e nella stagione in corso ha ottenuto cinque successi su otto gare in Coppa del Mondo. Nello sci, prima dell'exploit coreano, aveva come miglior risultato un settimo posto nella discesa di Lake Louise a dicembre 201.