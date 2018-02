Pyeongchang 2018: aperti i villaggi olimpici, c'è l'ufficio anti-molestie

1 febbraio 2018

In vista dell'inizio dei Giochi invernali il 9 febbraio, sono stati ufficialmente aperti i Villaggi Olimpici di PyeongChang e di Gangneung , con l'arrivo e l'insediamento delle prime delegazioni. La novità è il 'Safeguarding Office' per denunciare eventuali abusi e molestie. La portabandiera azzurra Arianna Fontana ha guidato la delegazione tricolore all'interno della venue di Gangneung. Con lei la squadra di short track e di pattinaggio velocità.

Nel Villaggio di PyeongChang sono attesi circa 3500 atleti, mentre a Gangneung ne sono previsti 2400. Il Presidente del Comitato Organizzatore ha salutato l'apertura con soddisfazione, nell'ambito di una cerimonia nella venue montana. "Siamo lieti di dare il benvenuto a tutti. La costruzione dei Villaggi e' iniziata in entrambe le residenze nel 2015 e vedere i nostri primi atleti che ora si sentono a casa è un momento molto significativo".



L'alzabandiera dell'Italia è in programma l'8 febbraio. I villaggi sono composti da tre sezioni: Plaza Area, Area Residence e un'area operativa. Qui e' possibile trovare un'ampia gamma di servizi e strutture che vanno da un parrucchiere, ufficio postale, banca e minimarket, a un centro fitness, a un centro religioso e alla sala da pranzo principale. Da oggi partono anche le operazioni di voto per la Commissione Atleti del Cio - tra i candidati c'è Armin Zoeggeler - ed entrano in vigore le linee guida chiamate a regolamentare l'utilizzo dei social network da parte degli accreditati. A PyeongChang, inoltre, saranno presenti - per la prima volta ai Giochi Invernali - sei nuovi Comitati Olimpici: Ecuador, Eritrea, Kosovo, Malesia, Nigeria e Singapore.