Pattinaggio figura: la Kostner trascina l'Italia in finale

11 febbraio 2018

Esordio da sogno per Carolina Kostner sul ghiaccio della Ice Arena di Ganneung. La campionessa azzurra di pattinaggio di figura, alla sua quarta Olimpiade, ha trascinato l'Italia nella finale del team event, in programma lunedì nella mattina coreana (notte italiana), con il quinto posto. Nel corto dell'individuale femminile la Kostner ha chiuso con il punteggio di 75,10 alle spalle della russa Evgenia Medvedeva, in gara come OAR, prima con 81.06.