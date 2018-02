Pattinaggio, Carolina Kostner sesta dopo il corto

21 febbraio 2018

È sesta Carolina Kostner dopo il programma corto del pattinaggio artistico. L'atleta ha eseguito il programma sulle note di 'Ne me quitte pas' chiudendo a 73.15 punti (35.06 di elementi tecnici e 38.09 di componenti del programma). Davanti la 15enne russa, Alina Zagitova, che ha superato la collega campionessa del mondo, Evgenia Medvedeva, battendo il record con un punteggio di 82.92. Non disputerà la gara di libero, attesa venerdi', Giada Russo che ha concluso l'esercizio al 27° posto con 50.88 punti (25.90 di elementi tecnici e 25.98 di componenti del programma).



Qualche sbavatura nella prova della nostra Carolina: "Non è stata la mia prestazione migliore, ero un po' traballante nel secondo atterraggio del mio secondo salto ma il resto è stato molto buono. Sono onorata di far parte dei migliori pattinatori e spero che la mia prossima esibizione possa essere migliore". Ancora emozionata dopo il corto: "È sempre una grande emozione in una qualsiasi delle mie Olimpiadi (è la quarta, ndr), è qualcosa che probabilmente dirai ai tuoi nipoti un giorno - ha aggiunto - spero che, con l'esperienza che ho, io possa essere di aiuto ispirazione e motivazione per i piu' giovani pattinatori, sarebbe un grande privilegio".