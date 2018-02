Olimpiadi Pyeongchang, SuperG: oro alla ceca Ledecka, azzurre giù dal podio

17 febbraio 2018

Sorpresona, dunque, nel SuperG sulla pista del Jeongseon alpine centre. L'oro è andato a Ester Ledecka. La campionessa di snowboard con due titoli mondiali di parallelo, scesa con il pettorale numero 26, fa una gara pazzesca e soffia il trionfo alla Veith - campionessa olimpica a Sochi quattro anni fa e tornata alla ribalta dopo due operazioni al ginocchio - per un solo centesimo. Terzo gradino del podio per Tina Weirather del Liechtenstein, in testa alla Coppa del mondo di specialità, che ha chiuso a 0.11 dalla Veith e davanti di appena un centesimo alla svizzera Lara Gut, quarta. Medaglia sfiorata davvero per pochissimo per l'azzurra Schnarf. Dietro di lei Federica Brignone, in testa dopo il terzo intermedio ma poco veloce nel finale. Con lo stesso tempo si piazza la Vonn, scesa con il pettorale numero 1, completamente fuori linea a quattro porte dal traguardo. Fuori dalle prime dieci Sofia Goggia, in testa fino a metà gara poi nella parte ripida si fa sorprendere da un dosso, rischia la caduta ma resta in pista e alla fine termina in undicesima posizione. Un gradino sotto Nadia Fanchini, già in ritardo nella parte alta.