Olimpiadi PyeongChang, combinata donne alla Gisin: Shiffrin argento, Vonn fuori

22 febbraio 2018

L'ultima gara olimpica della carriera di Lindsey Vonn si chiude con un errore nello slalom, dopo che l'americana aveva sognato il colpo grosso, avendo chiuso in testa la discesa. È partita carichissima, anche con un po' di rabbia per il bronzo in discesa. Ma dopo poche porte, nello slalom, è arrivato l'errore decisivo. Fuori, con il sorriso, nonostante tutto. "Speravo di fare meglio, è stata una bella sensazione essere davanti a tutti dopo la discesa. Purtroppo ho sbagliato, non importa. Il ginocchio è dolorante, si fa sentire, per questo non parteciperò più ai Giochi Olimpici, sono vecchia. Ma ho ancora un obiettivo: l'anno prossimo in Coppa del Mondo voglio battere il record di successi di Ingemar Stenmark". Lo svedese è a 86 vittorie, la Vonn a 81.



Con l'uscita di scena della Vonn tutta la gloria va alla svizzera Michelle Gisin, che soffia l'oro a Mikaela Shiffrin. Pensava di riscattarsi, l'americana, oro in gigante ma grande delusa nello slalom, chiuso al quarto posto. Era sesta, dopo la discesa, la Shiffrin, ma nello slalom ha dimostrato di avere delle incertezze. La Gisin, invece, è stata meravigliosa. Terzo tempo in discesa, il migliore in slalom: un dominio netto e incontrastabile, che l'ha portata a tagliare il traguardo con 97 centesimi sulla Shiffrin, appunto. Il bronzo va ad un'altra svizzera, la campionessa del mondo in carica Wendy Holdener (+1.44). Ha sfiorato l'ennesima impresa la norvegese Mowinckel, quarta ai piedi del podio.



Nulla da fare per le azzurre. Sofia Goggia non ha preso parte alla combinata. La migliore è stata Federica Brignone, ottava a +2.63: fatale il dodicesimo posto in discesa. "Mi sono giocata la gara in discesa libera perché nello slalom non sipoteva fare la differenza. Io comunque ci ho provato perché nello sci alpino tutto può succedere. Torno a casa orgogliosa di avere una medaglia al collo". Decimo posto per Marta Bassino: "Rispetto alle prove dei giorni precedenti sono riuscita a migliorare in discesa e in slalom ho disputato una manche senza particolari errori. Ho riguardato più volte il gigante e mi sono resa conto che ho sciato bene, per cui non mi rimane che proseguire su questa strada per salire ulteriormente di categoria, a cominciare dalle ultime gare di Coppa del mondo della stagione".